Жильцов многоквартирных домов с 2021 года ждет ряд запретов

Жильцов многоквартирных домов ждет как минимум 10 нововведений с 1 января 2021 года.

Постановление правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое вступает в силу с 1 января 2021 г., содержит более 450 пунктов и несколько приложений.

«Жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты», - передает Прайм слова эксперта рынка недвижимости Алексея Кричевского.

Также запрещается оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.

Еще одно нововведение — решетки на окнах подвалов должны открываться, однако отмечается, что есть вероятность, что пожарные службы заинтересуются и решетками на первых этажах, особенно если окна или двери указаны как эвакуационный выход.

Отмечается, что за все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ.

В случае, если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдет ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Кроме того, с января все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.