Угрожающие цифры: число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тысяч

По состоянию на полночь 27 января в Китае зафиксировано 4515 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, из них скончались 106 человек и 60 выписаны из больницы.

За последние сутки только в провинции Хубэй, считающейся эпицентром распространения смертельного заболевания, число инфицированных составило 2714 человек, из которых 100 погибли.

Первая смерть от нового коронавируса зафиксирована 27 января в Пекине. В общей сложности в столичном регионе число подтвержденных случаев заболевания достигло 80, передает China Daily.

Власти Китая решили продлить каникулы для студентов и школьников из-за угрожающей эпидемиологической обстановке в стране. В зараженный Ухань, столицу Хубэя, прибыл премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, чтобы провести инспекцию и проконтролировать работу по борьбе с коронавирусом.

Ранее в Китай отправился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус, чтобы разобраться в сложившейся в стране эпидемиологической обстановке и определить комплекс мер для защиты населения от распространения заболевания.