«Надеемся, что войны больше не будет»: еще 770 беженцев вернулись домой в Нагорный Карабах

За сутки более 770 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Надеемся, что благодаря миротворцам у нас будет все хорошо. Надеемся на то, что больше войны не будет и все будет нормально», - делится со «Звездой» вернувшаяся на родную землю Алена Белорян.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение жителей Нагорного Карабаха в места их постоянного проживания, оказывая гуманитарную помощь и восстанавливая разрушенные и поврежденные в результате военных действий объекты инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах, после подписания совместного заявления о прекращении военных действий между лидерами России, Азербайджана и Армении, благодаря российским военным вернулось уже более 34,5 тысяч беженцев.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.