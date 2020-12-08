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«Надеемся, что войны больше не будет»: еще 770 беженцев вернулись домой в Нагорный Карабах

Валентина Пескова
07:00 08.12.2020
Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.
«Надеемся, что войны больше не будет»: еще 770 беженцев вернулись домой в Нагорный Карабах
© Фото: ТРК "Звезда"

За сутки более 770 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Надеемся, что благодаря миротворцам у нас будет все хорошо. Надеемся на то, что больше войны не будет и все будет нормально», - делится со «Звездой» вернувшаяся на родную землю Алена Белорян.

Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасное возвращение жителей Нагорного Карабаха в места их постоянного проживания, оказывая гуманитарную помощь и восстанавливая разрушенные и поврежденные в результате военных действий объекты инфраструктуры.

Всего в Нагорный Карабах, после подписания совместного заявления о прекращении военных действий между лидерами России, Азербайджана и Армении, благодаря российским военным вернулось уже более 34,5 тысяч беженцев.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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