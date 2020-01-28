Подвиг первопроходцев: в России отмечают 200 лет со дня открытия Антарктиды

Сегодня отмечается значимая дата в истории планеты Земля: ровно 200 лет назад русские мореплаватели открыли Антарктиду - последний из континентов, на тот момент остававшийся неизведанным. К ледяным берегам вышли корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

По тому самому маршруту уже в наши дни проходят сразу три российских парусника: барки «Крузенштерн» и «Седов», а также учебный фрегат «Паллада». Их кругосветная экспедиция посвящена 200-летнему подвигу легендарных первопроходцев.

В планах экипажей кораблей пройти 100 тысяч морских миль и посетить 40 городов. Во время остановок на них открываются выставки, подробно рассказывающие об экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

Значимую дату отмечают в том числе и полярники. На антарктическую станцию «Беллинсгаузен» прибыло океанографическое судно Балтфлота «Адмирал Владимирский». На его борту помимо команды находятся члены Русского географического общества. Они примут участие в торжественных мероприятиях.