В стране и мире Власти расширили зону «дальневосточного гектара» Алена Миронова К предоставлению по программе стали доступны приграничные территории. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Правительство Забайкальского края открыло новые участки, доступные к предоставлению по программе «Дальневосточный гектар». «Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах», - сообщается на сайте правительства региона. Департамент госимущества и земельных отношений Забайкалья совместно с Пограничным управлением ФСБ по региону проводит работу по изменению статуса пограничных территорий с «зон нельзя» на «зону использования с особыми условиями», что, в свою очередь, позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании. Ограничения будут связаны с необходимостью согласовывать все земельные участки с пограничным управлением. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика