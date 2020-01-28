Der Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам

Лагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) 75 лет назад был освобожден солдатами американской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал немецкий журнал Der Spiegel.

На ошибку сразу же обратили внимание читатели. Издание принесло свои извинения и исправило публикацию, написав, что лагерь был освобожден Красной армией.

Также Der Spiegel назвал произошедшее «неловкой ошибкой». Представители журнала заявили, что принимают критику в свой адрес как «справедливое наказание».

Узники концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме были освобождены 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. С 1941 по 1945 годы там погибли около 1,4 млн человек.

Накануне в Польше прошли памятные мероприятия к 75-летию освобождения Освенцима. На официальную церемонию прибыли делегации более чем из 50 стран.