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Россия передала США проекты рамочного соглашения о контроле над вооружениями

Алена Миронова
06:45 08.12.2020
Документы предусматривают возможность сочетания юридически обязывающих и политически обязывающих элементов.
Россия передала США проекты рамочного соглашения о контроле над вооружениями
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о том, что в ходе переговоров по стратегической стабильности российская делегация передала американским партнерам проекты будущего рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями.

Дипломат отметил, что предложения довольно масштабные и смелые, но при этом вполне реалистичные и сбалансированные.

«Главная идея — совместно разработать новое стратегическое уравнение, в котором были бы учтены все факторы стратегической стабильности, включая новые виды вооружений, перспективные технологии, а также новые политические реалии», — передает «Коммерсант» слова Рябкова.

Переданные Россией проекты соглашения предусматривают возможность сочетания юридически обязывающих и политически обязывающих элементов.

Замминистра подчеркнул, что Россия считает необходимым включить в соглашение не только традиционные стратегические вооружения, но и все ядерные и неядерные вооружения, способные выполнять стратегические задачи.

По мнению российского дипломата, возможности конструктивного диалога с США еще не исчерпаны. Он обратил особое внимание на то, что Россия достаточно гибко подошла к разработке проекта, и при желании к ним могут присоединиться другие ядерные государства.

Ранее Рябков назвал условие верификации ядерных арсеналов России и США. Он подчеркнул, что говорить об этом можно только после достижения договоренностей между государствами о параметрах будущего ДСНВ.

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