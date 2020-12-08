Британский авианосец «Принц Уэльский» срочно отправили на ремонт

Новейший авианосец военно-морских сил Великобритании «Принц Уэльский» спешно направили в судоремонтный док в порт Портсмута. ЧП, произошедшее на корабле, удавалось скрывать почти два месяца. Однако сейчас причины происшествия все же стали известны, пишет The Sun.

На борту «Принца Уэльского» прорвало пожарный водопровод. В результате в машинное отделение хлынули тонны воды. Ремонт может обойтись бюджету британского военного ведомства в миллионы фунтов и продлится, как минимум, до мая следующего года. Из-за аварии уже пришлось отложить совместные с США испытания истребителей F-35В Lightning II, которые тщательно готовились долгое время.

«Принц Уэльский» спустили на воду в 2017 году. Однако только в текущем 2020-м авианосец поступил на службу в состав британского флота.