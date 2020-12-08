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Британский авианосец «Принц Уэльский» срочно отправили на ремонт

Валентина Пескова
06:31 08.12.2020
Поломка борту новейшего военного корабля произошла еще два месяца назад, но об этом никому не говорили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kenny Smith Defence Imagery gov.uk

Новейший авианосец военно-морских сил Великобритании «Принц Уэльский» спешно направили в судоремонтный док в порт Портсмута. ЧП, произошедшее на корабле, удавалось скрывать почти два месяца. Однако сейчас причины происшествия все же стали известны, пишет The Sun.

На борту «Принца Уэльского» прорвало пожарный водопровод. В результате в машинное отделение хлынули тонны воды. Ремонт может обойтись бюджету британского военного ведомства в миллионы фунтов и продлится, как минимум, до мая следующего года. Из-за аварии уже пришлось отложить совместные с США испытания истребителей F-35В Lightning II, которые тщательно готовились долгое время.

«Принц Уэльский» спустили на воду в 2017 году. Однако только в текущем 2020-м авианосец поступил на службу в состав британского флота.

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