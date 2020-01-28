Юбилей континента: Фетисов выступил с поздравлением по случаю 200-летия открытия Антарктиды

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов выступил с торжественной речью по случаю 200-летия открытия Антарктиды. Парламентарий выразил надежду на то, что наступивший год станет годом принятия решений по глобальному объединению усилий ради сохранения климата и природы.

«Российская Федерация подарила миру многих великих людей и великие открытия - это то, что сегодня является достоянием всех людей, живущих на планете... Я сейчас нахожусь в Антарктиде. Сзади меня находится океан и очень счастлив, что я здесь имею возможность поздравить всех с этим замечательным праздником», - сказал депутат .

Напомним, Вячеслав Фетисов в качестве посла доброй воли ООН вносит инициативы по защите полярных регионов, где из-за слишком быстрого подъема температуры тают льды, что, в свою очередь, грозит бедами, в том числе - для остальной части планеты.

Для привлечения внимания общественности к изменению климата российский парламентарий организовал проект «Последняя игра».