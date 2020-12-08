Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Бывших дезертиров и боевиков возвращают к мирной жизни в провинции Деръа в Сирии

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
05:59 08.12.2020
Процедура напоминает суд присяжных. Комиссия проверяет личное дело каждого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии тысячи бывших дезертиров и сторонников вооруженной оппозиции возвращают к мирной жизни, выдают им паспорта.

Чтобы оформить документы, а вместе с ними получить возможность найти работу и прокормить семью, каждый должен пройти проверку, доказать, что не имел отношения к военным преступлениям. Впрочем, настоящие террористы хорошо известны сирийским спецслужбам.

Процедура напоминает суд присяжных. Комиссия проверяет личное дело каждого. В провинции Деръа пункт по урегулированию статуса граждан работает в здании полиции с первого декабря. Каждый день здесь решают судьбу нескольких десятков человек.

Провинция Деръа была одним из главных очагов противостояния между боевиками и правительственной армией. Этой осенью свой мирный статус там восстановили почти четыре с половиной тысячи человек. И все благодаря совместной работе органов безопасности, местных администраций и гарантиям российского Центра по примирению враждующих сторон.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.