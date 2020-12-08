Бывших дезертиров и боевиков возвращают к мирной жизни в провинции Деръа в Сирии

В Сирии тысячи бывших дезертиров и сторонников вооруженной оппозиции возвращают к мирной жизни, выдают им паспорта.

Чтобы оформить документы, а вместе с ними получить возможность найти работу и прокормить семью, каждый должен пройти проверку, доказать, что не имел отношения к военным преступлениям. Впрочем, настоящие террористы хорошо известны сирийским спецслужбам.

Процедура напоминает суд присяжных. Комиссия проверяет личное дело каждого. В провинции Деръа пункт по урегулированию статуса граждан работает в здании полиции с первого декабря. Каждый день здесь решают судьбу нескольких десятков человек.

Провинция Деръа была одним из главных очагов противостояния между боевиками и правительственной армией. Этой осенью свой мирный статус там восстановили почти четыре с половиной тысячи человек. И все благодаря совместной работе органов безопасности, местных администраций и гарантиям российского Центра по примирению враждующих сторон.