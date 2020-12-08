Врач объяснил, как бороться с усталостью после COVID-19

Для восстановления после COVID-19 полезной будет небольшая двигательная активность, начинать которую стоит еще во время нахождения дома. Такой совет дал генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти.

Специалист рекомендовал совершать 4-5 шагов, ходить по лестнице и заниматься на велотренажере, если он имеется, минимум 15 минут в день. Подобная физическая активность должна помочь в борьбе с постковидной усталостью.

Кроме того, как отметил Скотти, низкий уровень энергии в организме может быть вызван психологическими причинами.

«Утомление может быть связано с эмоциональным упадком», - цитируют его РИА-Новости.

Эксперт отметил, что для выздоровления пациентов полезно будет озадачить врачей формированием программ, которые помогут следить за состоянием зараженных коронавирусной инфекцией после выздоровления.

Ранее заслуженный врач России рассказал, что в качестве одного из средств реабилитации после COVID-19 можно выбрать массаж, так как он способен стимулировать приток кислорода в кровь и, следовательно, к органам.