Роспотребнадзор направил более 200 материалов в суд по продаже аналогов снюса

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок выявили около семи тысяч партий запрещенной никотинсодержащей продукции. Более 200 материалов направлено в суд, наложено 3,2 млн штрафов.

«Всего (выявлено) 887623 единиц, из них 815688 – импортного производства. Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота», - говорится в сообщении ведомства.

За последнее время сотрудники Роспотребнадзора провели 28 тысяч проверок в отношении производителей и торговых точек, в том числе более 13 тысяч – совместно с органами прокуратуры, следственного комитета и внутренних дел.

В конце декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил пресечь незаконную розничную и оптовую торговлю жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции. Речь идет о смесях, продающихся под видом конфет и пастилок, которые содержат большую концентрацию никотина и доступны для покупки детьми, так как не содержат табака.