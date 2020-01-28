В МВД назвали количество получивших гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР

За 2019 год около 277 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство. Об этом рассказала «Известиям» руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она уточнила, что в Ростове-на-Дону создано отдельное подразделение, в котором принимают документы для приобретения гражданства жителями ДНР и ЛНР.

«Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России», - рассказала Казакова.

Казакова добавила, что число желающих получить гражданство РФ постоянно растет. Была создана инфраструктура для приема и обработки документов, организовывались дополнительные пункты. Сегодня поступает около 1-1,5 тысячи заявлений в день.