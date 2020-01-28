Есть жертвы: две ракеты уничтожили жилой дом в Алеппо

В сирийском Алеппо две ракеты попали в жилой дом. После этого внутри строения рухнули перекрытия и стены. Под завалами оказались три человека. Спасти удалось только одного из них.

Валид Нашид - первый, кого достали спасатели. В квартире мужчина находился не один.

«Сын пришел с работы, помолился и лег спать по раньше, мы завтра должны были идти на сватовство, он собирался жениться», - объяснил пострадавший сквозь слезы.

Взрывы в Алеппо не смолкают ни днем, ни ночью. Счет погибших идет на десятки. Люди бежали в свободные от боевиков районы, чтобы спастись от войны, однако она настигла их снова.

«Я был в пути. Бежал от боевиков. Они захватили мой район. Нас обстреляли прямо в дороги. Я потерял руку. Теперь вздрагиваю от каждого взрыва. Когда же это все прекратится», - рассказал «Звезде» житель Алеппо Мустафа Хаммади.

Как сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, задержанные террористы на допросах рассказали о том, что в провинцию Алеппо недавно прибыли представители «Белых касок». А в Идлибской зоне деэсколации действуют химические лаборатории незаконных вооруженных группировок. В связи с этим военные не исключают возможность провокаций и газовых атак.