Эпидемия продолжается: число жертв коронавируса в Китае выросло до 106

В Китае количество смертей от нового коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 106. Таким образом, менее чем за сутки скончались 25 человек. Количество зараженных увеличилось до 2889. Передает издание China Daily ссылкой на власти китайской провинции Хубэй.

Основное число заболевших зарегистрировано именно в этой провинции и ее административном центре Ухань. Ранее сообщалось о 1423 инфицированных. За минувшие сутки в этой местности заразились коронавирусом еще 1291 человек и 24 погибли. Сейчас Ухань и еще 15 населенных пунктов закрыты на карантин. За неделю в городе возвели госпиталь для инфицированных коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что в Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, приблизилось к 3 тысячам человек. Из-за смертельного заболевания руководство организационного комитета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приняло решение отменить церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в Китае.