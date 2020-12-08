Мадуро выразил надежду на скорый визит в Москву

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду, что ему удастся в апреле, мае или июне совершить визит в Москву и встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об своем намерении президент Венесуэлы рассказал во время встречи с российской делегацией наблюдателей на выборах в парламент южноамериканского государства, трансляция которой велась в социальной сети Twitter.

Мадура добавил, что члены новой Национальной ассамблеи также посетят столицу РФ в ближайшее время.

Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро указывал, что судьба его нахождения на посту лидера страны в руках у населения, и обещал уйти в отставку в случае победы на парламентских выборах оппозиции.