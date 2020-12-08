Автошколы обяжут передавать полиции список кандидатов в водители
Осуществить передачу данных нужно будет в течение пяти дней.
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В Министерство внутренних дел РФ поступил проект приказа, устанавливающий новые правила для автошкол на территории страны. Согласно ним, организации обязаны будут предоставлять полиции информацию об обучавшихся в течение максимум пяти дней с начала курсов.
Передачу сведений можно будет производить уполномоченному должностному лицу под расписку, либо с использованием личного кабинета автошколы на «Едином портале государственных и муниципальных услуг». Об этом пишет ТАСС.
Ранее в МВД огласили список причин, на основании которых кандидата на получение водительских права могут не допустить к сдаче экзамена. Одной из этих причин является обучение в автошколе, не имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности.