Потерявшаяся в Мексике актриса Андрейченко вышла на связь

Пропавшая в Мексике российская актриса Наталья Андрейченко вышла на связь. В своем Instagram она сообщила, что последние дни провела в джунглях в «специальном поселении с интересными духовными лидерами из разных стран мира», где хранила обет молчания.

«Когда я включила свой телефон... О Боже!!! », - написала Андрейченко в соцсети.

Ранее PR-директор артистки Ян Трунцев рассказал, что она поехала в Мексику и перестала выходить на связь. По его словам, Андрейченко была в гостях у подруги, однако уехала от нее, сославшись на плохое самочувствие. После этого актрису никто не видел.

Наталья Андрейченко является заслуженной артисткой РСФСР. Широкую известность ей принесла роль в картине «Мэри Поппинс, до свидания».