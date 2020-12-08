В СВР рассказали о самом секретном музее РФ

В Службе внешней разведки России (СВР) рассказали о, пожалуй, самом секретном музее РФ, посвященном выдающимся разведчикам нашей страны - Зале истории внешней разведки. Соответствующий материал опубликовал журнал «Историк», выпуск которого посвящен 100-летию Службы.

В Зале вручают награды отличившимся сотрудникам СВР, его же разведчики посещают перед первой заграничной командировкой. Он состоит из четырех отделов, соответствующих историческим периодам: с 1917-го по начало 1930-х годов, годы перед войной, военное время и послевоенная деятельность до 1965 года.

Кроме прочего, в музее хранится знамя Службы внешней разведки, фотографии разведчиков и агентов, представлены планы операций, документы, оружие, награды, личные вещи.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал Дмитрия Менделеева одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века. Нарышкин подчеркнул, что к тому, чтобы добыть необходимую информацию, привлекались люди разного рода занятий и разных профессий. Например, первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, литератор и дипломат Александр Грибоедов.