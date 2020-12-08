Из Ключевского вулкана на Камчатке вырвался новый поток лавы

На Камчатке из активного вулкана Ключевская Сопка вырвался новый поток лавы и за несколько часов опустился вниз по склону на расстояние около 1,5 километров. Извержение произошло во вторник ночью по местному времени.

Специалисты предполагают, что в процессе выброса лавы кромка кратера могла быть повреждена и обрушена. Одновременно с этим, интенсивность извержения на северо-восточном склоне Ключевского вулкана значительно и быстро упала. Об этом сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ранее, в октябре 2020 года, было зарегистрировано второе в этом году извержение высочайшего из действующих вулканов в Евразии. Обычно огненный гигант извергается раз в 5-6 лет.