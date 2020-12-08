В СК РФ озвучили статистику коррупционных дел за год

С начала текущего года в СК РФ было возбуждено 15 217 уголовных дел по фактам обвинений в коррупции, что на 4% превышает тот же показатель за 2019 год. Об этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

С 2011 года до суда дошли свыше 90 тысяч уголовных дел подобного рода. Такая информация была предоставлена перед предстоящим всемирным днем борьбы с коррупцией, отмечающимся 9 декабря.

Бастрыкин отметил в беседе с РИА-Новости, что коррупция вредит социально-экономическому развитию общества в целом и, в частности, негативно влияет на доверие населения к властям и на поток инвестиций в бизнес на территории государства.

Ранее в Ульяновской области от должностей были отстранены два чиновника. Супруги подозреваются в участии в коррупционных преступлениях после отпуска, за время которого предположительно потратили сумму выше своих годовых зарплат.