ВОЗ включила центр Роспотребнадзора в список лабораторий для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, помогающих в диагностике нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы.

«Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса», - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что служба продолжает реализовывать меры, направленные на недопущение распространения нового коронавируса 2019-nCoV в Российскую Федерацию.

Ранее Роспотребнадзор поручил медучреждениям подготовиться к массовому поступлению больных и организовать необходимый запас противовирусных препаратов, а также подготовил перечь мероприятий по недопущению нового вида коронавируса в страну.