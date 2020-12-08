В стране и мире СМИ назвали нового возможного главу Пентагона Кирилл Васин Остин может стать первым министром обороны США афроамериканского происхождения. © Фото: pixabay.com Ставший, по предварительным данным, президентом США представитель демократов Джо Байден выдвинет на пост главы Пентагона кандидатуру генерала Ллойда Остина, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Отмечается, несмотря на некоторые прения, команда Байдена все же решила остановиться на Остине. Издание запросило у него комментарий, но он ответил отказом. Остин может стать первым министром обороны США афроамериканского происхождения. Ранее издание The New York Times сообщило о намерении Байдена выдвинуть генерального прокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост главы Минздрава страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика