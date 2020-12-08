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СМИ назвали нового возможного главу Пентагона

Кирилл Васин
03:17 08.12.2020
Остин может стать первым министром обороны США афроамериканского происхождения.
СМИ назвали нового возможного главу Пентагона
© Фото: pixabay.com

Ставший, по предварительным данным, президентом США представитель демократов Джо Байден выдвинет на пост главы Пентагона кандидатуру генерала Ллойда Остина, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, несмотря на некоторые прения, команда Байдена все же решила остановиться на Остине. Издание запросило у него комментарий, но он ответил отказом. Остин может стать первым министром обороны США афроамериканского происхождения.

Ранее издание The New York Times сообщило о намерении Байдена выдвинуть генерального прокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост главы Минздрава страны.

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