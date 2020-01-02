Пожар в жилом доме в Астрахани локализован
Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Утром 2 января в Астрахани загорелся трехэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарной охраны эвакуировали из здания восемь человек.
К настоящему моменту экстренным службам удалось локализовать пожар. На месте от МЧС продолжают работу 20 единиц техники и 58 человек личного состава.
О погибших или пострадавших во время инцидента информации не поступало. Причины возгорания устанавливаются.