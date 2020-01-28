Зима близко: в Москве начался мощнейший за всю зиму снегопад

В Москве начался обещанный синоптиками самый мощный за эту зиму снегопад. Ранее специалисты прогнозировали, что в ночь на 28 января в российской столице выпадет от 4 до 8 сантиметров снега.

Погода в Москве текущей зимой бьет многолетние рекорды. Синоптики считают, что до конца января характер погоды сильно не изменится и средняя суточная температура окажется самой высокой за последние 140 лет.

Ранее научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что бесснежная зима может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.