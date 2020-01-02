Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Землетрясение произошло в 19 км от берегов Камчатки в акватории Тихого океана. Подземные толчки ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского.
«По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло днем 2 января 2020 года в акватории Тихого океана, на глубине 65 километров. Магнитуда подземного толчка составила 4,4. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов», - сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
Эпицентр землетрясения находился в 67 км северо-восточнее города. Угроза цунами, по информации ведомства, не объявлялась. Пострадавших и разрушений нет.
Днем ранее на Камчатке случилось землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Подземный толчок произошел на глубине 40 километров.