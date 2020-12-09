Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем Героев Отечества, который отмечается сегодня, 9 декабря.

«Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг - воинский, человеческий, профессиональный, решает сложнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медцентрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, Родине», - сказал президент.

По словам Путина, жители нашей страны чтят память обо всех защитниках Родины, которые сражались и в войне 1812 года, и в Первой мировой, и в Великой Отечественной. Глава государства подчеркнул, что их подвигу мы обязаны своей жизнью, и наш долг – помнить это.

«Убежден, летопись российской славы никогда не будет прервана. Потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднит людей самых разных национальностей, профессий и возрастов», - отметил президент.

Праздник учредили в 2007 году, но традиция торжества начинается со времен Екатерины II. Еще в 1769 году российская императрица учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду Империи, и вплоть до 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) отмечался День георгиевских кавалеров.