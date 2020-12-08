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Республиканцы отклонили резолюцию о признании Байдена президентом

Анна Берестовая
23:52 08.12.2020
Решение Республиканской партии было озвучено на закрытом заседании американского Конгресса.
Республиканцы отклонили резолюцию о признании Байдена президентом
© Фото: Biden Transition via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

В Соединенных Штатах партия республиканцев отказалась признавать представителя Демократической партии Джо Байдена президентом страны по итогам прошедшего ранее голосования.

Такая позиция стала ответом на резолюцию, выдвинутую на закрытом заседании американского Конгресса.

Лидер демократического большинства Палаты представителей США отметил, что упорство их политическим оппонентов в отказе принимать победу Байдена на выборах главы государства поразительно. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что власти штата Аризона официально подтвердили факт лидирования кандидата от демократов по итогам завершившихся президентских выборов. Отрыв Байдена от Трампа в Аризоне, согласно их информации, составил более десяти тысяч голосов.

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