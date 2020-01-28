Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве
Ранее пост руководителя аналитического центра при кабмине занимал Владислав Онищенко.
© Фото: ТРК "Звезда"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Константина Калинина на пост главы аналитического центра при правительстве. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте кабинета министров.
«Назначить Калинина Константина Михайловича руководителем автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве Российской Федерации"», - сказано в обнародованном документе.
Ранее пост главы аналитического центра при кабмине занимал Владислав Онищенко, которого Мишустин другим указом освободил от должности.