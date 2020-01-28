МИД Турции раскритиковал план Трампа по Израилю

Предложенная президентом США Дональдом Трампом «сделка века» по Ближнему Востоку является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель. Такое заявление сделали в МИД Турции во вторник, 28 января.

«Якобы мирный план США - мертворожденный. Он направлен на уничтожение процесса урегулирования конфликта между двумя странами, а его целью является аннексия (Израилем - прим. ред.) палестинских земель. Народ Палестины и его земли не продаются за деньги. Иерусалим является красной чертой», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В турецком МИД добавили, что страна не позволит осуществлять какие-либо действия, направленные «на легализацию Израилем оккупации и гнета». Дипломаты также сообщили, что Турция всегда будет поддерживать палестинский народ и независимую Палестину.

«Мы никогда не поддержим какой-либо план, если его не приняла Палестина», - резюмировали в МИД.

Ранее американский лидер объявил о завершении разработки проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен завершить многолетнее противостояние в регионе. В частности, по словам Трампа, план предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинской стороне территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что палестинцы контролируют в настоящий момент. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны состоятся в течение четырех лет.