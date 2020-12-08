За сутки в Москве умерли 75 пациентов с COVID-19
Всего с начала пандемии в столице скончались 9571 человек.
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За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 75 летальных исходов среди пациентов, зараженных COVID-19. У всех умерших факт заражения коронавирусной инфекцией был подтвержден положительным результатами специальных тестов.
Всего с начала распространения коронавируса в Москве скончались 9571 инфицированных. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам не курить и не пить спиртное минимум за две недели до прохождения процедуры вакцинации, а также некоторое время после нее для формирования иммунитета.