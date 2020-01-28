Десять пострадавших: в Подмосковье произошло массовое ДТП с автобусом

В Московской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 10 человек. Об этом сообщили в ГИБДД России.

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Авария произошла на втором километре Расторгуевского шоссе. Водитель Volkswagen Polo, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения. Произошло столкновение с автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем ГАЗ, которые двигались во встречном направлении.

«В результате ДТП десять пассажиров автобуса госпитализированы», - приводит ТАСС данные ГИБДД.

По предварительной информации, в автобусе находился 21 пассажир. Сейчас устанавливаются все обстоятельства лобового столкновения. Детей среди пострадавших в ДТП нет.