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Более 180 страниц: Белый дом опубликовал полный план «сделки века» по Израилю

Ян Брацкий
22:59 28.01.2020
Президент США потребовал от Палестины отказаться от любого давления на Израиль.
Более 180 страниц: Белый дом опубликовал полный план «сделки века» по Израилю
© Фото: pixabay

Стали известны все подробности мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию территориального конфликта между Израилем и Палестиной. Соответствующую презентацию опубликовал Белый дом.

© The White House, Twitter

В многостраничном документе указаны условия которые Вашингтон выдвигает Палестине в обмен на признание ее государственности. При этом Дональд Трамп пообещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу удвоение территорий, за счет присоединения двух больших районов вдоль египетской границы.

«Если власти Палестины предпримут необходимые шаги, а изложенные далее в данной концепции критерии будут удовлетворены, США поддержат создание палестинского государства», - говорится в документе.

Суть предложений Трампа сводится к созданию двух государств – арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Ожидается, что Израиль по так называемой «сделке века» должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.

© The White House, Twitter

Позже, Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter карту с обозначенными границами между Израилем и Палестиной.

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