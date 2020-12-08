Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана

Россельхознадзор запретил с 10 декабря импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В службе отметили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

«Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», - говорится в сообщении.

Такое решение было предпринято в соответствии с Международной конвенцией по карантину и защите растений и п. 1 ст. 17 федерального закона «О карантине растений».

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз птицы и яиц из Нидерландов. Данное решение обусловлено нотифицированной во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) животных вспышкой высокопатогенного гриппа птиц на территории нидерландской провинции Гелдерланд. Отмечается, что она возникла среди птиц 35-тысячного родительского стада предприятия, производящего инкубационные яйца.