США озвучили условия для поддержки создания палестинского государства

США озвучили условия, при которых Вашингтон будет согласен поддержать создание независимого палестинского государства. Соответствующее заявление содержится в мирном плане, который опубликовала администрация американского лидера Дональда Трампа.

В частности, США призвали палестинских лидеров принять мир и признать Израиль еврейским государством, а также отказаться от терроризма во всех его проявлениях. Также руководство Палестины должно позволить реализацию специальных соглашений по удовлетворению потребностей Израиля и всего региона в области безопасности и выстроить эффективные институты, избрав прагматичные решения.

«Если эти шаги будет предприняты, а изложенные далее в данной концепции критерии будут удовлетворены, США поддержат создание палестинского государства», - говорится в плане по «сделке века», опубликованном Белым домом.

Американская «сделка века» подразумевает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Ожидается, что Израиль по так называемой «сделке века» должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.