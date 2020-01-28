Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с исполняющим обязанности главы правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы стороны обсудили так называемую сделку века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры провели продуктивную встречу», - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Ранее американский лидер сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной во вторник, 28 января, в полдень по местному времени (20:00 мск). При этом Трамп подчеркнул, что Нетаньяху поддержал инициативу Вашингтона, а палестинская сторона, по мнению США, поддержит его в дальнейшем.

Летом прошлого года Белый дом распространил документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в том числе, инвестиции в Палестину и соседние государства в размере 50 миллиардов долларов. Позже в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и некоторые арабские страны бойкотировали это мероприятие, назвав подобный подход неуместным.

Стоит отметить, что политическую составляющую «сделки века» Соединенные Штаты к настоящему моменту не объявили.