В США признали факт крушения американского самолета в Афганистане

Командование США подтвердило факт крушения американского самолета Bombardier E-11A в провинции Газни в Афганистане. Об этом написал на своей странице в Twitter официальный представитель командования США в Афганистане Сонни Леггетт.

«Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни, Афганистан. Пока причина крушения устанавливается, но нет никаких указаний на то, что кршение произошло в результате вражеского огня», - написал Леггетт.

Представитель командования уточнил, что информация будет предоставляться по мере ее поступления. Он также заявил, что информация талибов о крушении еще одного самолета, является ложной.

В понедельник, 27 января, стало известно о крушении самолета, принадлежащего компании Ariana Afghan Airlines. По предварительной информации на борту могли находиться более 80 человек. Борт направлялся из города Герат в Кабул.