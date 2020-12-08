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Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции

Ирина Киселенко
22:18 08.12.2020
Правоохранители получат право оцеплять жилые помещения и другие объекты.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий полиции
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан», - говорится в документе.

Сотрудники полиции смогут осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в рамках проверки сообщений и заявлений о происшествии.
Кроме того, полиция сможет проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов.

Законопроект расширяет перечень обстоятельств, при которых полицейские смогут открывать огонь. Правоохранители смогут стрелять, если задерживаемое лицо пытается совершить действия, которые могут быть расценены как угроза нападения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря. В рамках нововведения предполагается сохранить длительность новогодних каникул, установленных Трудовым кодексом РФ, однако установить для них период с 31 декабря по 9 января включительно.

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