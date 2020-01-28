На американской карте «сделки века» Голаны отмечены территорией Израиля

Представленная президентом США Дональдом Трампом карта «сделки века» обозначает Голанские высоты территорией Израиля. Свои представления о будущем разграничении двух государств, глава Белого дома изложил на своей странице в Twitter, опубликовав карту.

«Я всегда буду стоять на стороне государства Израиль и еврейского народа. Я решительно поддерживаю их безопасность и неприкосновенность, а также их право жить в пределах своей исторической родины. Пришло время для мира», - подписал свой твит американский президент.

Согласно замыслу Трампа, палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории и соединится с ней двумя магистралями с пограничными переходами. Кроме того, планируется, что палестинский Сектор Газа существенно расширится за счет присоединения двух крупных районов вдоль египетской границы.

Так же, две части Палестины – Сектор Газа и Западный берег будут соединяться при помощи туннеля под территорией Израиля.

На инициативу Дональда Трампа уже отреагировал глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания. В частности, он выступил против этой сделки, назвав ее целью ликвидацию палестинского национального проекта.