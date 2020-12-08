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«Акустические атаки»: почему история с депутатами США на Кубе всплыла спустя четыре года

Анна Берестовая
02:28 08.12.2020
Якобы причинивший вред здоровью 16 человек звук сейчас свободно гуляет по Интернету.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В докладе Национальной академии наук, инженерии и медицины США сообщили о новых фактов относительно ситуации четырехлетней давности, когда некий звук будто бы отправил в госпиталь 16 американских дипломатов, находившихся на Кубе. В тексте документа указали, что атака была произведена «направленной импульсивной радиочастотной энергией».

«Однажды ночью, дома в Гаване в 2016 году, сотрудник посольства на Кубе проснулся из-за сильной боли и ощущения  давления в области лица, громкого пронзительного звука в одном ухе, а также сильных нарушения равновесия и тошноты. В том же году были начаты несколько других дел с похожими характеристиками, а в следующем - другие», - вот одна из цитат упомянутом доклада.

Опасный звон, как утверждают специалисты, вызывает серьезные проблемы в работе мозга. Однако вместо госпитализации предполагаемые жертвы в первую очередь предпочли интервью. Также примечательно, что якобы тот самый звук сегодня в свободном доступе гуляет по Интернету.

Сразу после случившегося в Госдепе подтвердили информацию о недомогании сотрудников посольства. И вот, спустя четыре года, ученые, как утверждается, установили факт применения акустического оружия.

«Государственный департамент не имеет никаких доказательств того, что на его дипломатов в Гаване были совершены нападения, а также того, что Куба могла нести ответственность за них или знала о третьей стороне. Напротив, месяцы расследования показали, что нападения не было», - так еще в 2018 году комментировали произошедшее в Министерстве иностранных дел Кубы по делам США.

Между Россией и Кубой сейчас ведутся переговоры о возможности создания на территории Кубы военной базы. Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов подметил, что деланный доклад позволяет американской стороне начать антикубинскую и антироссийскую компанию.

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