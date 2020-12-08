Врач назвал лекарства, которые могут пригодиться во время пандемии COVID-19

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов порекомендовал россиянам во время пандемии коронавируса запастись жаропонижающими.

«Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Можно купить капли в нос», - приводят «Аргументы и факты» слова эксперта.

Он отметил, что не стоит покупать антибиотики и применять их без назначения врача. Также самостоятельно нельзя принимать противовирусные препараты.

Ранее ароматерапевт Анна Семенова рассказала «Звезде» о том, возможно ли укрепить иммунитет с помощью эфирных масел и как это сделать. Специалист отметила, что есть отдельная группа масел, которые особенно активно способствуют укреплению иммунитета. Среди них масла чайного дерева, эвкалипта, лимона, сосны, пихты, равенсары, лаванды, чабреца, душицы.