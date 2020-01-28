Вашингтон выступил за сохранение статус-кво Храмовой горы

Официальный Вашингтон выступает за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Ранее стороны пришли к соглашению, что реализацией «сделки века» займутся члены специально созданного комитета. Они разработают детальный мирный план по урегулированию территориального спора между Израилем и Палестиной.

План Трампа предполагает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. В случае, если Палестина согласится на американо-израильские условия, то она сможет удвоить свои территории. Об этом глава Белого дома написал в письме палестинскому лидеру Махмуду Аббасу.

Палестинцы, в рамках пока приостановленного мирного процесса требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами были установлены по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они рассчитывают создать свое государство на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме, на что Израиль категорически не согласен. В этом его поддерживает заокеанский союзник. Трамп уже заявил, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.