Мурашко назвал дату поставки вакцины от COVID-19 во все регионы России

Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня (вакцину от COVID-19 – прим. ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других (регионов - ред.). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили», - сообщил министр.

Также он добавил, что в первую очередь вакцинацию проходят медицинские работники, они входят в максимальную категорию риска. Также прививки сделают педагоги и социальные работники, сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».



Ранее представители Российского фонда прямых инвестиций обсудили с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком вопросы сотрудничества по поставкам и производства российской вакцины «Спутник V» на Украине. Согласно пресс-релизу РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, выражена готовность подать документы для регистрации вакцины на территории страны.