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Мурашко назвал дату поставки вакцины от COVID-19 во все регионы России

Ирина Киселенко
21:40 08.12.2020
В первую очередь в списки на вакцинацию от COVID-19 должны попасть пациенты с хроническими заболеваниями и работники служб жизнеобеспечения.
Мурашко назвал дату поставки вакцины от COVID-19 во все регионы России
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Global Look Press

Поставка вакцины от COVID-19 во все регионы РФ начнется после 10 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня (вакцину от COVID-19 – прим. ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в республике Коми, ну и ряде других (регионов - ред.). И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили», - сообщил министр.

Также он добавил, что в первую очередь вакцинацию проходят медицинские работники, они входят в максимальную категорию риска. Также прививки сделают педагоги и социальные работники, сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

Ранее представители Российского фонда прямых инвестиций обсудили с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком вопросы сотрудничества по поставкам и производства российской вакцины «Спутник V» на Украине. Согласно пресс-релизу РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, выражена готовность подать документы для регистрации вакцины на территории страны.

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