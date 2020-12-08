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Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021-2023 годы

Ирина Киселенко
21:04 08.12.2020
Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%.
Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021-2023 годы
© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением нового коронавируса. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году ожидается на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей.

Ранее Владимир Путин продлил заморозку пенсий. По предварительной оценке, реализация этого законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду на 669,3 миллиарда рублей.

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