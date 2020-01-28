Трамп опубликовал карту «сделки века»

Президент США опубликовал карту «сделки века», на которой представил, как по его мнению должна выглядеть граница между Израилем и Палестиной.

При этом палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Также планируется, что палестинский Сектор Газа существенно расширится за счет присоединения двух крупных районов вдоль египетской границы.

© Donald J. Trump, Twitter

«Именно так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима», подписал свой твит Трамп.

Согласно плану Трампа, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с пограничными переходами в Иорданию. Так же, две части Палестины – Сектор Газа и Западный берег будут соединяться при помощи туннеля под территорией Израиля.