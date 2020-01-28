Трамп опубликовал карту «сделки века»
Согласно плану Дональда Трампа, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с пограничными переходами в Иорданию.
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Президент США опубликовал карту «сделки века», на которой представил, как по его мнению должна выглядеть граница между Израилем и Палестиной.
При этом палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Также планируется, что палестинский Сектор Газа существенно расширится за счет присоединения двух крупных районов вдоль египетской границы.
«Именно так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима», подписал свой твит Трамп.
Согласно плану Трампа, Палестину предполагается соединить двумя магистралями с пограничными переходами в Иорданию. Так же, две части Палестины – Сектор Газа и Западный берег будут соединяться при помощи туннеля под территорией Израиля.