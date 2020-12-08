На штрафстоянку из-за перегоревшей лампочки: автоэксперты оценили инициативу по ужесточению контроля за неисправными авто

Организации, выдающие медицинские справки на водительские права, попадут под еще более строгий надзор МВД. В ведомстве будут внимательно проверять информацию о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к управлению машиной. Таким образом хотят повысить безопасность движения. Усилят и контроль за работой автошкол. Учебные заведения теперь должны будут передавать информацию о будущих водителях в полицию - причем, в течение 5 дней. Еще одна серьезная мера - ужесточение технического контроля выезжающих на улицы автомобилей.

Отказ дворников, не работающий омыватель стекол, перегоревшие лампочки фар и другие мелкие поломки для такси с пробегом в тысячи моточасов - дело обычное. Но уже совсем скоро, если подобную неисправность заметит инспектор, у водителя могут заблокировать диагностическую карту и отправить на новый техосмотр. А если автовладелец не уложится в срок 72 часа - вообще изымут свидетельство о регистрации.

«Я думаю, что это какие-то слишком жестокие условия. Я еду по делам, лампочка перегорает, погода может повлиять, машину могут забрать. У многих есть запасные лампочки, которые хранятся в багажнике. Ее можно поменять на месте и устранить причину», - рассказал водитель такси Евгений Агеев.





В ГИБДД считают, что на дороге много автовладельцев, которые не следят за своим автомобилем нужным образом. Согласно статистике, за неисправность машины на дороге штрафуют около миллиона водителей в год.

«Такие машины, конечно, заслуживают того, чтобы их с дорог устранили или заставили убрать вот эти неприятности. Я думаю, здесь будет двоякая ситуация. Случайное перегорание лампочек будет трактоваться против водителей, и лампочка может обойтись в 1000 рублей, с учетом необходимости прохождение ТО», - поделился своим мнением координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов

Новые правила планируют ввести в марте, но есть и противники нововведений.

«Когда автомобиль выезжает на дорогу, автомобиль исправен после ТО. А потом может перегореть лампа, ТО идет раз в несколько лет. Это значит, что диагностику он прошел неправильно? Но прошел он правильно. За что его тогда карты лишать? Страховка не действует без диагностической карты и такое предлагают. Это неправильно, это не связано между собой, диагностическая карта и неисправность автомобиля, ни с юридической точки зрения, ни с технической», - выразил опасения автоэксперт Вячеслав Субботин.

МВД предлагает серьезно реформировать всю систему технического осмотра. Сейчас у водителей есть возможность приобрести диагностическую карту дистанционно и с доставкой на дом. Предложений в Интернете большое количество. Теперь, по новым законам без осмотра автослесаря получить этот документ будет уже невозможно. Ведь он будет в электронном виде. Автомобиль будут фотографировать до диагностике и после. Снимки должны быть завизированы электронной подписью мастера, а съемка производиться на сертифицированное оборудование, привязанное по геолокации к мастерской. Если окажется, что фотографии сделаны в другом месте, то автовладельца и техцентр оштрафуют.

Владельцы автосервисов недовольным, они считают, что после введения новых правил будет перегруженность станций ТО, ведь не все мастерские обладают лицензией на техосмотр.

«Если это оборудование будет стоить очень дорого, берем фотофиксацию, которая будет привязываться к геолокации, то наверняка они на глонасе будут работать. Если он будет стоить дорого, нам смысла нет покупать его. Мы закроем станцию техосмотра», - прокомментировал владелец автосервиса Александр Степанов.

Появились новые инновации в борьбе с пьянством за рулем. Новые приборы смогут мгновенного определять наличие алкоголя или наркотиков в крови водителя, которые известят патрульные экипажи. Также новые правила появились в прохождении медосмотра. При получении или замене прав нужно сдать анализ крови. Он определит, как часто водитель употребляет спиртное.

«Это чрезмерно, должна быть презумпция здоровья человека. Если на него нет никаких данных, его нет в картотеке, он должен получать права на общих основания. Будут очереди в разных местах, будет выкачивание денег из населения, но у нас и без того экономический кризис. Поэтому брать с люде по несколько тысяч рублей за ненужный тест — это избыточная мера и опасная», - сказал профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого ММА им. И.М.Сеченова, врач-нарколог Юрий Сиволап.

Стоимость медосмотра в таком случае может вырасти до девяти тысяч рублей. Два года назад из-за подобного предложения на водительских комиссиях возникла паника и решение.