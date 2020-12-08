Прокуратура потребовала приговорить Саркози в 4 годам тюрьмы

Прокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента страны к 4 годам тюремного заключения - два из них условно. Политик обвиняется в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября.

Среди обвиняемых также адвокат политика Тьерри Эрзог и бывший сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для них прокуратура потребовала аналогичное наказание. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Ранее стало известно, что Николя Саркози выдвинуто обвинение в создании преступного сообщества. Обвинение было озвучено в ходе допроса по делу о предполагаемом финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году.