Мединский презентовал книгу «Война. Герои и подвиги»

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский презентовал свою книгу «Война. Герои и подвиги». По его словам проект представляет собой «книгу-календарь» - в ней отражены все героические поступки, которые совершали в тот или иной день войны. Презентация состоялась в книжном клубе «Достоевский», накануне Дня Героев Отечества.

«Мы постарались отойти от казенно-справочного подхода, чтобы было видно живых людей. искали фотографии, искали выписки из наградных документов. Вот вы знаете, погибнет человек, и ни петлички, ни лычки не остается ничего. Мы бы хотели, чтобы люди оставались с нами. Память о них оставалась с нами навсегда» - сообщил Мединский.

В книге рассказаны малоизвестные истории - такие как, например, подвиг летчика Александра Мамкина, спасавшего сирот полоцкого детского дома, у которых немцы намеревались брать кровь для своих раненых. 11 апреля 1944 года он сгорел заживо в подбитом немцами самолете во время выполнения операции по спасению детей.

Работа над проектом велась 8 лет. Мединский обращает внимание, что в ней нет авторских оценок. Все соответствует фактам, которые приходилось многократно выверять. При этом книга написана живым и понятным языком. Проект охватывает события с первого дня Великой отечественной до конца Второй мировой.