Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мединский презентовал книгу «Война. Герои и подвиги»

Алексей Курильченко
21:54 08.12.2020
Проект рассказывает истории о малоизвестных героях Великой Отечественной войны.
Мединский презентовал книгу «Война. Герои и подвиги»
© Фото: rvio.histrf.ru

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский презентовал свою книгу «Война. Герои и подвиги». По его словам проект представляет собой «книгу-календарь» - в ней отражены все героические поступки, которые совершали в тот или иной день войны. Презентация состоялась в книжном клубе «Достоевский», накануне Дня Героев Отечества.

«Мы постарались отойти от казенно-справочного подхода, чтобы было видно живых людей. искали фотографии, искали выписки из наградных документов. Вот вы знаете, погибнет человек, и ни петлички, ни лычки не остается ничего. Мы бы хотели, чтобы люди оставались с нами. Память о них оставалась с нами навсегда» - сообщил Мединский.

В книге рассказаны малоизвестные истории - такие как, например, подвиг летчика Александра Мамкина, спасавшего сирот полоцкого детского дома, у которых немцы намеревались брать кровь для своих раненых. 11 апреля 1944 года он сгорел заживо в подбитом немцами самолете во время выполнения операции по спасению детей.

Работа над проектом велась 8 лет. Мединский обращает внимание, что в ней нет авторских оценок. Все соответствует фактам, которые приходилось многократно выверять. При этом книга написана живым и понятным языком. Проект охватывает события с первого дня Великой отечественной до конца Второй мировой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.