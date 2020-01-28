Лидер ХАМАС выступил против предложенной США «сделки века»

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник, 28 января, провел телефонный разговор с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Хания. Одной из тем переговоров стала так называемая «сделка века», заключенная накануне между США и Израилем.

В частности, лидер ХАМАС выступил против этой сделки. Он назвал ее целью ликвидацию палестинского национального проекта.

«Хания призвал отложить в сторону все разногласия и встать перед лицом плана по ликвидации палестинского национального проекта», - сообщает агентство WAFA.

Также отмечается, что глава Европейского совета Шарль Мишель уже обсудил с Аббасом данный вопрос.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что сначала свое мнение по так называемой «сделке века» должны озвучить Израиль и Палестина. Что же касается Москвы, то она не является стороной конфликта.

Американская «сделка века» подразумевает создание двух государств - арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Сегодня прошла встреча президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что Израиль по так называемой «сделке века» должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.