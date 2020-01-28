США образуют совместный с Израилем комитет для реализации «сделки века»

Реализацией «сделки века» между США и Израилем займется специально созданный комитет. Об этом сегодня, 28 января, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, после переговоров с председателем израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

«Мы сформируем совместный комитет с Израилем, чтобы из концептуальной карты разработать более детальный и точный план, чтобы его признание могло быть достигнуто как можно скорее», - цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Ранее Трамп пообещал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу удвоение территорий, в случае, если он согласится принять план США и Израиля по урегулированию территориального конфликта.

Сами палестинцы в рамках мирного процесса требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами были установлены по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестинцы рассчитывают создать свое государство на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме, на что Израиль категорически не согласен.